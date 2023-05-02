السيسي: نواجه صعوبات مع فرار الكثير من السودانيين إلى مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة يابانية نشرتها اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تواجه «صعوبات» مع فرار الكثير من السودانيين إلى مصر بسبب الصراع الدائر في بلادهم.

وقال السيسي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «أساهي»، إن مصر ستتأثر بالأزمة حتما إذا استقبلت المزيد من السودانيين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار السيسي إلى أن مصر تستضيف بالفعل ما بين ثمانية وتسعة ملايين شخص ليس فقط من السودان، ولكن أيضا من ليبيا وسوريا واليمن ودول أفريقية أخرى. وأكد أن المنطقة كلها يمكن أن تتأثر بالصراع الذي يشهده السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معبرا عن رغبته في التعاون مع اليابان للتوصل لوقف إطلاق نار وتشكيل حكومة مدنية.

واستقبل السيسي يوم الأحد الماضي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا واتفقا على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».