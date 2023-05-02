ضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمة أوكار بالمنطقة الجنوبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر ومعدات عسكرية خلال مداهمة أوكار بيع الأسلحة بالمنطقة الجنوبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داهمت رفقة الكتيبة 11 بالمنطقة العسكرية سبها أوكار تستخدم في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها وكذلك بيع الأسلحة والذخائر والبدل العسكرية.

ونفذت الإدارة هذه المهمة بناء على أمر من النائب العام الصديق الصور وأسفرت عن ضبط عدة أشخاص كانوا متواجدين داخل هذه الأوكار والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر ومعدات عسكرية.

كما جرى خلال المداهمة ضبط أنواع مختلفة من المواد المخدرة تتمثل في أقراص مهلوسة وكميات من مخدر الحشيش وخمور مستوردة ؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.