توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق شرق ليبيا

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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على بعض مناطق شمال شرق ليبيا. وقال في نشرته

إن هناك احتمالًا بسيطًا لسقوط أمطار على بعض مناطق شمال شرق ليبيا وظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن هناك تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تكون مرتفعة نسبيًا على أقصى الجنوب.

وذكر أن درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق الساحلية ما بين 20 و26 وما بين 32 و38 على مناطق الوسط والجنوب، لافتًا إلى أنها ستصل يوم الغد إلى 40 مئوية على بعض مناطق الجنوب الشرقي.