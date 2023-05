ليبيا – أكد المتحدث باسم المجلس البلدي الكفرة عبد الله سليمان تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة أي تعديات محتملة للوضع في السودان وتحسبًا لموجات نزوح محتملة إلى ليبيا عبر الكفرة.

سليمان قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن البلدية ستتابع الوضع بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة لمتابعة الوضع بشكل مستمر.

Shares

The post المجلس البلدي الكفرة يشكل لجنة طوارئ لمواجهة التطورات المحتملة للوضع في السودان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية