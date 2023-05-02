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بضع عشرات من مناصري الغرياني يطالبون بإقالة العباني

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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خرج بضع عشرات من مناصري رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني في وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس مطالبين بإقالة رئيس الهيئة محمد العباني.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها إن “إسقاط العباني مطلب الليبيين” و “مالكية مالكية ما نبوها مدخلية”.

وكان العباني قد اتهم الغرياني بإذكاء نار الفتنة بين الليبيين، حيث كتب يوم 23 أبريل الماضي إن الغرياني لن “يهنأ له بال حتى يذكي الفتنة بين أبناء الغرب الليبي، كما أذكاها بين أهل الشرق والغرب من قبل”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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