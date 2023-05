اللواء 52 مشاة: انسحبنا من وسط الزاوية بسبب مجموعة مندسة تعمل على إحداث الفتنة

ليبيا – أرجع معاون اللواء 52 مشاة “أمجد حنيش” سبب الانسحاب من مدينة الزاوية وتحديدًا وسطها بسبب مجموعة مندسة بين المتظاهرين تعمل على إحداث الفتنة ولها توجهات سياسية معينة بحسب قوله.

حنيش قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إن تلك المجموعات قامت بالرماية على قوات اللواء بالأعيرة النارية بعد تحريضها، مشيرًا إلى تلقيهم أوامر بالعودة إلى ثكناتهم العسكرية، دون أي اشتباك مع المتظاهرين.

ونفى الأخبار التي تشاع بشأن تأجيج الجيش للمتظاهرين، مؤكدًا لأهالي المدينة أن الجيش لن يخذلهم وأن التنسيق مستمر مع أهالي وشباب المدينة وعلى مستوى عالٍ من أعيان المدينة للقضاء على أوكار الجريمة والفوضى.

وأكد تمركز قواتهم خارج حدود المدينة في انتظار التعليمات لإعادة التمركز والبدء في عمليات تطهير المدينة من أوكار الجريمة والقضاء على المجرمين.

