المنفي والدبيبة يبحثان الوضع الأمني في الزاوية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة خطة رئاسة الأركان العامة، فيما يخص الوضع الأمني في بلدية الزاوية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي بحث عدداً من الملفات الأمنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الآلية الوطنية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق لعام 2023 م، وباب التنمية لعام 2022 م.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية، لمشروعات التنمية المعتمدة بخطة العام 2022 لضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية.

وأكد اللقاء على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي؛ للوصول للانتخابات.