ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن لقاءً مرتقبًا يجمع رئيس المجلس الرئاسي ،بصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي مع رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد بشأن الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين مدينة الزاوية بعد استماعه لمطالب أهالي المدينة وتنسيقية الحراك.

اللافي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية بالمدينة أدى إلى تلك الخروقات الأمنية بالمدينة التي تعد المفتاح الغربي للعاصمة طرابلس.

كما اعتبر أن صلاحيات المجلس الرئاسي انحصرت في جانبين هما مشروع المصالحة الوطنية والقائد الأعلى للجيش، لافتاً إلى وجود سلطة تنفيذية متمثلة في “الحكومة” هي المنوطة بالقيام بهذا الدور المهم من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى، على حد قوله.

وطالب المجتمع المحلي في كافة مدن ومناطق الساحل بالتعاون مع أي خطة أمنية تعدها الجهات المختصة، بالتزامن مع ما يعمل عليه المجلس مع النائب العام من خطة للقضاء على المجرمين وتقديمهم للعدالة، حسب تعبيره.

Shares

The post اللافي: ضعف الأجهزة الأمنية بالزاوية أدى إلى الخروقات الأمنية بالمدينة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية