دبيبة: الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات تضع حجر الأساس لتطوير القطاع في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، حدث رئيسي يضع حجر الأساس لمشروعات فعالة سيجرى تنفيذها بهدف تطوير واقع الاتصالات في ليبيا.

وأضاف دبيبة، في كلمته خلال حفل توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، أن هذه الاستراتيجية هي خلاصة لمجهودات كبيرة لعناصر وطنية فعالة.

وتابع أنها تأتي استجابة لظرف يقتضي اللحاق بركب التقدم وفق خطة عملية وعلمية ترتكز على الاعتماد على الكفاءات الليبية أولا وأخيراً.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة، بالشباب المتميزين الذين قدموا مبادرات تقنية رائدة واجهت تحديات نقص السيولة النقدية، وابتكار تطبيقات عملية وخدمية متعددة الاستخدامات تواكب التطور التقني وتقدم حلولا تقنية للمشكلات التي تواجه مستخدمي الإنترنت.

وأكد رئيس الحكومة دعمه الكامل لإنشاء علاقة قوية بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الشروط اللازمة للاستثمار، ومساندة الابتكارات، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأشار إلى ما عاناه قطاع الاتصالات عاني من تداعيات الانقسام، وتضرر البنى التحتية، وتعطل مشاريع تطويره لسنوات، مثنيا في هذا الإطار على جهود مسؤولي القطاع في استرجاع والحفاظ على تقديم الخدمات لجميع القطاعات خاصة المصرفية.

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وجدد تشجيعه لكل المبادرات التي تحفز الابتكار سواء الحكومي أو الخاص، مشددا على ضرورة تعزيز التنافسية في ليبيا حتى تكون من الدول الأكثر ابتكاراً.