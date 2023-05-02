“اللافي” تشارك في الاجتماع السابع لمكتب هيئة البرلمان العربي

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شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة ” أحلام اللافي ” بصفتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ، شاركت في الاجتماع السابع لمكتب هيئة البرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي وذلك تمهيداً للجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت يوم أمس الأحد ، حيث ناقش الاجتماع تقارير اللجان الدائمة للبرلمان التي عرضت على الجلسة العامة وكذلك تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

الجدير بالذكر بأن مكتب هيئة البرلمان العربي يتكون من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي .