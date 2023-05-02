عقب عودتها من إجازة العيد بواشنطن.. مسؤولون يزورن المنقوش في مكتبها

عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا بديوان وزارة الخارجية عقب عودتها من إجازة عيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، والدكتور صالح الفاخري رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية وعلي الصلابي الأمين العام للجمعية.

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات في الهيئة والوزارتين والجمعية تعزيز سبل التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل وجمعية الدعوة الإسلامية وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها في الخارج.