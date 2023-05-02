فتح منظومة تسجيل الناخبين في أربع بلديات

اعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن تشكيل اللجان الفرعية وفتح منظومة تسجيل الناخبين في بلديات (مسلاته، الزاوية المركز، الشويرف، زلطن)

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن عملية التسجيل تتم بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك رقم الهاتف .

ودعت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.