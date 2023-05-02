المفوضية العليا للانتخابات تحيي الذكرى الخامسة للهجوم الدموي على مقرها

العنوان

أحيت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الخامسة للهجوم الانتحاري على مقرها يوم 02 مايو 2018، والذي تبناه داعش، وراح ضحيته 13 من موظفيها.

وفي بيان قالت المفوضية: “تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة للواقعة الأليمة بالمفوضية، حيث استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي في الثاني من مايو 2018، ارتقى فيه إلى رحمة الله عدد ثلاثة عشر شهيدا، سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية”.

وأضافت، أنها “تجدد العزم على السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات ثلاثة ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين مؤكدين في ذلك بأن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء”.