اللواء المنصوري: الأوضاع الأمنية في مدينة سبها على وجه الخصوص شهدت نقلة نوعية عن السنوات السابقة

ليبيا – أكد اللواء فوزي المنصوري، قائد المنطقة العسكرية في مدينة سبها أن الأوضاع في كامل الجنوب غيرت بشكل ملحوظ عما كان خلال السنوات الماضية.

اللواء المنصوري، وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أوضح أن الأوضاع الأمنية في مدينة سبها على وجه الخصوص، شهدت نقلة نوعية عن السنوات السابقة التي قٌيدت فيها حرية المواطن، حيث كان يخرج في أوقات محددة لقضاء التزاماته اليومية.

وتابع المنصوري قائلا إنه: “ظلت هذه الحياة كابوس جاثم على صدور المواطنين الليبيين لعقد من الزمن تعرضوا فيها لجميع أنواع الجرائم من السطو المسلح على المركبات والخطف على الهوية، والابتزاز، بالإضافة إلى نهب مقتنيات المواطنين الشخصية”.

وأوضح أن كل هذه الأحداث كانت قبل دخول القوات المسلحة المكلفة من القيادة العامة للجيش، مشيرا إلى أن الوضع تغير بعد دخولها بنسب كبيرة، نتيجة لحرص الجيش على توفير البيئة المناسبة للمواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة نجحت بمساندة أهالي المنطقة الجنوبية في حل أغلب الخلافات العالقة بين المكونات الاجتماعية داخل نطاقها الجغرافي.

وحول خطر التنظيمات المتطرفة، قال اللواء فوزي المنصوري إن “دوريات القوات المسلحة الليبية الثابتة والمتحركة تجوب كامل الجنوب الليبي، ونحن في حالة متابعة دائمة لهذه التنظيمات، وفي حال توافرت أي معلومات عن تواجد أي خلية إرهابية سيتم مداهمة أوكارها والقضاء عليها”.

واختتم المنصوري حديثه بالقول إن :”تواجد هذه العناصر المجرمة في أي بقعة يعني تقويض الأمن وانقطاع الخدمات عن المواطنين، وهذا ما لن تسمح به القوات المسلحة الليبية والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي”.

