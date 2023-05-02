ضبط مخالفات مرورية في الجفارة وطرابلس

ضبطت دوريات مشتركة بين مديريتي أمن الجفارة وطرابلس وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالحدود الإدارية للمدريتين في شارع الأسلاك وسيدي سليم، عدداً من المخالفات المرورية.

ويمتد عمل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة إلى منطقة حوش الستين بإشراف مباشر من قبل رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات ورئيس وحدة المهام الخاصة والقافلة الأمنية المكلفة بضبط المطلوبين، انطلاقاً من مخرجات الاجتماع الأمني الذي عقد أمس الأحد بين مدراء أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، لتعزيز التعاون الأمني المشترك بين هذه المديريات عملاً بالخطة وزارة الداخلية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها.