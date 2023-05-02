الدبيبة: لابد من تعزيز التنافسية لتكون ليبيا في مصاف الدول الأكثر ابتكارا

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن قطاع الاتصالات عانى كثيرا من الانقسام السياسي والصراعات والحروب، وأن معظم البنى التحتية تعطلت وتوقفت المشاريع الخاصة بالاتصالات لسنوات طويلة.

وأشاد “الدبيبة”، في كلمة له خلال حفل توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية 2023-2027، بدور العاملين في الاتصالات الذين قدموا الخدمة للقطاع المصرفي في سنوات الصراع والحروب

وقال “لابد من تعزيز التنافسية في ليبيا لتكون في مصاف الدول الأكثر ابتكارا إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الكفاءات الليبية موجودة بكثرة للحاق بركب التقدم.

وأضاف “أشيد بالشباب الذين قدموا مبادرات تقنية رائدة لمواجهة تحديات نقص السيولة، كما ندعم إنشاء علاقة قوية بين القطاع العام والخاص، كما نشيد بجميع المبادرات التي تقدم حلولا لمشاكل الإنترنت.