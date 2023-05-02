وزارة الداخلية: كشف ملابسات سرقة 95 ألف دينار من منزل بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكن من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 95.000 دينار من أحد المنازل.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن لمركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس تلقى بلاغا من أحد المقيمين يفيد بسرقة مجهولين مبلغ 95 ألف دينار من منزله.

وتم تشكيل فريق عمل من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، ومباشرة أعمال التحري والبحث وجمع المعلومات حول الواقعة وأسفرت الجهود عن التعرف على الأشخاص الذين قاموا بالواقعة، وضبطهم وهم أربعة أشخاص من جنسية أجنبية وأحدهما له صلة قرابة بالمشتكي (نسيبه) وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استرجاع مبلغ مالي نقدي منهم وقدره 33.000 ألف دينار وكذلك عدد مركبتين نوع بي ام دبليو وثلاث أجهزة هاتف نقال نوع ايفون حديث وجهاز واحد نوع انتفلكس وجهاز ألعاب بلايستيشن 4 قاموا بشرائها من المبلغ المسروق وقدرت قيمة المسترجعات 70.000 ألف دينار تقريبا، بالإضافة إلى ضبط المركبة التي استخدمت في الواقعة وحرزت كمبرزة جرمية.

وبينت وزارة الداخلية أن قريب المشتكي وهو أحد الجناة قام منذ شهر بسرقة خمسة أسطوانات طهي من المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى مركز الشرطة المختص.