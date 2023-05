مصدر من مجلس النواب: موقفنا يقضي بتنازل الفائز في الانتخابات عن جنسيته الأجنبية عقب إعلان النتائج

ليبيا – قال مصدر من مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يطالب بفتح المجال أمام مشاركة جميع الليبيين دون إقصاء، والاحتكام إلى إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن نجاح الانتخابات يشترط فتح باب الترشح للجميع دون استثناء لضمان عدم فشل العملية الانتخابية.

المصدر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن موقف مجلس النواب يقضي بأن يتنازل الفائز في الانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية، عقب إعلان نتيجة الانتخابات وليس قبلها، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يطالب في المقابل بتنازل المرشحين للانتخابات عن الجنسية الأجنبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإتمام الانتخابات.

