البرلمان الليبي يشارك في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك أعضاء مجلس النواب الليبي، الأعضاء في البرلمان العربي، عبدالسلام نصية، حسن البرغوثي ، أبو صلاح شلبي، أحلام اللافي، في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أجرى مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي المقدم للجلسة دعا خلالها لتشكيل فريق عمل داخل البرلمان العربي لإعادة تقييم العمل خاصة في القضايا الأساسية.

وتطرق خلال كلمته إلى الأوضاع في السودان وسوريا، مقدماً مقترحاً بشأن تأسيس إدارة أزمة مشتركة تضم جامعة الدول العربية ووزراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الصحة العربية لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات لرفع المعاناة عن النازحين وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن الصراع في السودان يحتاج إلى تكاتف الجهود العربية.

وناقشت أعمال الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، حيث جدد البرلمان العربي تضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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كما ناقشت الجلسة الأوضاع في السودان، وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعياً إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت وكذلك تم مناقشة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري.