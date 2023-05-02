وزارة الصحة بالحكومة الليبية تبحث دعم برامج التدريب

الوطن| رصد

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، مع رئيس المجلس العلمي للأشعة بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الدكتور جبريل اهويدي، سبل دعم برامج التدريب بمراكز التدريب المعتمدة والعمل على تجديد اعتمادها.

وناقش المجتمعون سبل استضافة ليبيا لجان الامتحانات للاختصاصات المختلفة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

بدوره دعا الوزير، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس، لقبول استضافة الامتحان السريري النهائي لجراحة العظام بالبورد العربي في مدينة بنغازي.

وأكد الدكتور عثمان عبد الجليل أن الوزارة ستتكفل بتأمين تأشيرة الدخول للأساتذة الممتحنين والمتدربين المسجلين بالامتحانات بالإضافة إلى تذاكر السفر إلى بنغازي للأساتذة الممتحنين والإقامة الفندقية الشاملة وتوفير وسائل النقل لقاعات الامتحانات.