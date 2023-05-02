اللواء المنصوري: لن نسمح بعودة الإرهاب

أكد آمر المنطقة العسكرية سبها؛ اللواء فوزي المنصوري، أن “الأوضاع في كامل الجنوب الليبي تغيرت بشكل ملحوظ عما كان خلال السنوات الماضية“.

وأضاف اللواء المنصوري، في تصريحات صحفية، أن “الأوضاع الأمنية في مدينة سبها على وجه الخصوص، شهدت نقلة نوعية عن السنوات السابقة التي قٌيدت فيها حرية المواطن الليبي، حيث كان يخرج في أوقات محددة لقضاء التزاماته اليومية“.

وتابع قائلا إنه “ظلت هذه الحياة كابوس جاثم على صدور المواطنين الليبيين لعقد من الزمن تعرضوا فيها لجميع أنواع الجرائم من السطو المسلح على المركبات والخطف على الهوية، والابتزاز، بالإضافة إلى نهب مقتنيات المواطنين الشخصية“.

وأوضح اللواء المنصوري، أن كل هذه الأحداث كانت قبل دخول القوات المسلحة المكلفة من القيادة العامة للجيش الليبي، مشيرا إلى أن الوضع تغير بعد دخولها بنسب كبيرة، نتيجة لحرص الجيش الليبي على توفير البيئة المناسبة للمواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن “القوات المسلحة الليبية نجحت بمساندة أهالي المنطقة الجنوبية في حل أغلب الخلافات العالقة بين المكونات الاجتماعية داخل نطاقها الجغرافي“.

وحول خطر التنظيمات المتطرفة، قال اللواء فوزي المنصوري إن “دوريات القوات المسلحة الليبية الثابتة والمتحركة تجوب كامل الجنوب الليبي، ونحن في حالة متابعة دائمة لهذه التنظيمات، وفي حال توافرت أي معلومات عن تواجد أي خلية إرهابية سيتم مداهمة أوكارها والقضاء عليها“.

واختتم اللواء المنصوري حديثه بالقول إن “تواجد هذه العناصر المجرمة في أي بقعة يعني تقويض الأمن وانقطاع الخدمات عن المواطنين، وهذا ما لن تسمح به القوات المسلحة الليبية وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر“.