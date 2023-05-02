رئيسة وزراء إيطاليا تعطي الإذن لجنودها للمشاركة في مراقبة الحدود الليبية

نشرت صحيفة “أناليزي ديفيزا” الإيطالية، تقريرًا رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الإيطالي أمس الإثنين، بناء على اقتراح رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، على استمرار المهمات العسكرية الدولية ومبادرات التعاون التنموي الجارية.

ولفت التقرير إلى الموافقة أيضًا على “إطلاق 4 بعثات جديدة في عام 2023”.مردفًا أنه “تمت الموافقة على القرار بعد إخطار رئيس الجمهورية الإيطالية، بموجب القانون رقم. 145”.

وأشار البيان؛ إلى أن “المهمات الجديدة لعام 2023 تتعلق بمشاركة العسكريين الطليان في المهام التالية لدعم وإرشاد وتدريب القوات المحلية”.

وتابع التقرير؛ أن تلك المهام هي؛ دعم “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا – ( يوبام ليبيا )- لتطوير مجال أمن وإدارة حدود ليبيا البرية والبحرية والجوية”.

وأردف البيان، أن العسكريين الطليان سيدعمون أيضًا “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية في أوكرانيا – لإعادة تجهيز وتدريب القوات الأوكرانية”.

وكذلك دعم “بعثة الاتحاد الأوروبي للشراكة العسكرية في النيجر- والقوات النيجيرية المشاركة ضد الميليشيات الجهادية”، وأكمل أنه سيتم كذلك دعم “مهمة ثنائية في جمهورية بوركينا فاسو – في مواجهة الميليشيات الجهادية”.

وفيما يتعلق باستمرار البعثات الجارية، أوضح التقرير أن إيطاليا ، “في ضوء الإطار الجغرافي الاستراتيجي المعقد، الذي يتميز بعوامل عدم استقرار مستمرة وطويلة الأمد وتفاقم بسبب النزاع الروسي الأوكراني، لا تزال تعمل في منطقة ما يسمى البحر الأبيض المتوسط الموسع. خارج البحر الأبيض المتوسط الموسع، لا تزال هناك حاجة للحفاظ على وجود بحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وختم التقرير موضحًا أنه “لا تزال استراتيجية استخدام الأداة العسكرية قائمة على الالتزام التقليدي بمبادرات المنظمات الدولية المرجعية لإيطاليا (الأمم المتحدة، حلف الناتو، الاتحاد الأوروبي)، دون إغفال إمكانية التعاون، ضمن تحالفات مخصصة، مع البلدان و الفاعلين الذين تتشارك معهم إيطاليا بعلاقات أو تحالفات تعاونية”.