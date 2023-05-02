مؤسسة النفط: إنتاج حقل إيراون يقترب من 100 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج حقل إيراون تقترب من الـ 100 ألف برميل بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاقة خطة الإنتاج المبكر بالحقل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن إنتاج حقل إيراون تجاوز أمس الاثنين 92 ألف برميل.

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة نجاح الخطة تجاوزت 94% رغم حداثة التجربة وصعوبة الظروف وبدون أية حوادث تذكر.

ولفتت المؤسسة إلى أن الكمية المنتجة من الحقل خلال 33 يوما تقدر بـ 92695 برميل وعدد الشاحنات 408 شاحنة ومعدل الشحنة في اليوم 2809 برميل فيما تقدر المسافة المقطوعة بـ 81600 كيلومتر.

وتقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالشكر لكل من ساهم في نجاح الخطة من شركات متعاقدة وإدارة العمليات والإدارات المساندة ومستخدمي شركتي زلاّف وأكاكوس بحقلي إيراون والشرارة.