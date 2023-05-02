الداخلية: شرطة كهرباء زليتن باشرت تنفيذ حملة أمنية تستهدف محال بيع الخردة

العنوان – زليتن

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية زليتن باشر تنفيذ حملة أمنية تستهدف محال بيع الخردة داخل المدينة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة لضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء المعدات المسروقة من الشركة العامة للكهرباء ومنع السرقات وضبط أصحاب المحال التي تمتهن هذا النوع من التجارة.

وأضافت الداخلية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بكافة فروعها لضبط التعديات الواقعة على الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت وزارة الداخلية أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بمصادر الطاقة الكهربائية بناء على تعلميات مدير عام الإدارة عميد عبدالسلام البركي.