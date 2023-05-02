رئيس المجلس الرئاسي الليبي ودبيبة يستعرضان الوضع الأمني ببلدية الزاوية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ظهر اليوم الثلاثاء بديوان المجلس، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وناقش الاجتماع، عدداً من الملفات الأمنية، والخدمية، وأهمها متابعة خطة رئاسة الأركان العامة فيما يخص الوضع الأمني ببلدية الزاوية.

وأكد خلال اللقاء على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول للانتخابات.

كما ناقش عدداً من الملفات الخدمية المتعلقة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية، لمشروعات التنمية المعتمدة بخطة العام 2022 لضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية.