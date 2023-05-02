الحرس البلدي: بدء مكافحة ظاهرة العشوائيات بطرابلس ومواجهة الباعة المتجولين

أكد مدير مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي “عماد السائح” صدور تعليمات من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الاقتصاد ببدء مكافحة ظاهرة العشوائيات بالفضاءات العامة داخل طرابلس وعدد من المدن الليبية.

وقال “السائح”، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجان لكل المديريات بجهاز الحرس البلدي ومنع الباعة المتجولين الذين يستغلون الفضاءات العامة خاصة بالقرب من أسوار المؤسسات التعليمية.

وأضاف، أن مدير نيابة النظام العام قام باستدعاء مديري المؤسسات التعليمية لتقصيرهم في عدم التبليغ عن حالات الاعتداء على أملاك الدولة واستغلال أسوار المؤسسات التعليمية من قبل التجار والعمالة الأجنبية.

وتابع، أن الحملة استهدفت أيضا العمالة الأجنبية وفقا للقرار 508 الذي يحظر البيع والتملك واستئجار المحال للمنعة الشخصية لغير الليبيين، وأنه تم تحويل المضبوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.