العامة للكهرباء: وصول معدات وقطع غيار من جنرال إليكترك لمحطات الخمس وبنغازي وطرابلس

ليبيا- أكدت الشركة العامة للكهرباء مضيها في استكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى وصول 47 طردا موردا من شركة “جنرال إليكترك” الأميركية لمطار معيتيقة الدولي مبينا احتواء الطرود على معدات وقطع غيار خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس.

وتابع البيان إن هذا الأمر يندرج في سياق الجهود الكبيرة والمتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.

