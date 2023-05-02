| المنفي والدبيبة يبحثان خطة رئاسة الأركان في الزاوية وعددًا من الملفات الأمنية

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2023/05/02 على الساعة 19:28

: بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عددًا من الملفات الأمنية، أهمها متابعة خطة رئاسة الأركان العامة، فيما يخص الوضع الأمني في بلدية الزاوية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الآلية الوطنية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق لعام 2023 ، وباب التنمية لعام 2022، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي علي “فيسبوك”.

فيما قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول للانتخابات”.

وفجر أمس الخميس الماضي، شهدت مدينة الزاوية اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تم نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.