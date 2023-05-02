اجتماع موسع لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اجتماع مع رئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، مع اللجنة العسكرية التي شكلتها رئاسة الأركان العامة، الأوضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

وقدم الدبيبة موقفا عاما حول الأوضاع بمدينة الزواية، ونتائج اجتماعاته مع الأعيان بالمدينة ومنسقي الحراك وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان العامة، آلية عمل اللجنة وتواصلها مع أهالي الزاوية، مؤكداً بأن خطة الحراك ومطالبه هو أساس عملها، وأن هدف اللجنة هو بسط الأمن داخل مدينة الزاوية، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه، وضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة كل الظواهر السلبية بالمدينة، وأن تكون اللجنة في اجتماع مستمر.

كما أكد القائد الأعلى خلال الاجتماع، أن أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ مطالب حراك أهالي الزواية، سواء أكانت خدمية أو أمنية، وأصدر تعليماته لرئاسة الأركان العامة، بالتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لنجاح المهام المناطة بها.