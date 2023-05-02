المنفي: أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ مطالب حراك أهالي الزواية

عقد مساء اليوم الثلاثاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعا ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية.

يأتي اللقاء للاجتماع باللجنة العسكرية التي شكلت لمتابعة الأضاع الأمنية ببلدية الزاوية، حيث قدم رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، محمد الحداد موقفا عاما حول الأوضاع بمدينة الزاوية، ونتائج اجتماعاته مع الأعيان بالمدينة ومنسقى الحراك وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، آلية عمل اللجنة وتواصلها مع أهالي الزاوية، مؤكدا بأن خطة الحراك ومطالبه هو أساس عملها.

وأكد الدبيبة أن هدف اللجنة هو بسط الأمن داخل مدينة الزاوية، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه، وضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة كافة الظواهر السلبية بالمدينة، وأن تكون اللجنة في اجتماع مستمر.

كما المنفي أن أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ مطالب حراك أهالي الزواية، سواء أكانت خدمية أم أمنية، وأصدر تعليماته لرئاسة الأركان العامة، بالتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لنجاح المهام المناطة بها.