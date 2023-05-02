شركة الكهرباء: بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال العمرة الجسيمة تقوم بها شركة ( GE ) الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن فنيي ومهندسي المحطة أكدوا العزم على عودتها للخدمة من جديد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة بشكل آمن يضمن سلامتها دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة .

ولفتت الشركة إلى أن أعمال العمرات الجسيمة تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الشركة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتحسين الإنتاجية.