دي دبليو: سودانيون يحاول الإتيان بذويهم من جحيم المعارك إلى ليبيا

ليبيا – تابع تقرير ميداني نشرته شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية مساعي السودانيين في ليبيا لإيصال ذويهم المتواجدين في السودان إلى الأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن نقص التأشيرات لا يمثل سبب منع المدنيين السودانيين من الدخول فالقضايا الأمنية في جنوب ليبيا هي السبب ناقلا عن أحد رعايا السودان المتواجدين في مدينة مصراتة قوله:”أنا قلق للغاية بشأن مهربي البشر على الحدود وطلبت من زوجتي البقاء في بلادها لهذا السبب”.

وأشار التقرير إلى تجمع السودانيين في كل مساء بعد انتهاء أعمالهم لمتابعة أخبار بلادهم على شاشة عملاقة إذ قال فضل شوكت ذو الـ42 عاما المنتقل إلى ليبيا في العام 2019:”قتل والدي في القتال الحالي والآن ترك شقيقاي الصغيرين وحدهما ولم أتمكن من الاتصال بهما”.

وتابع شوكت قائلا:”ولكن وبقدر ما أريد إدخال إخوتي إلى ليبيا فقد تكون الرحلة خطيرة للغاية وصعبة أولا سيتعين عليهم السفر إلى الحدود ومن ثم يتعين عليهم عبور الجنوب ولا أعرف أحدا يأخذهم إلى هناك ولا أتوقع أية مساعدة مساعدة من الحكومة السودانية أو في البلد الذي أتواجد فيه الآن”.

بدوره قال المحلل السياسي سامي حمدي:”ليبيا تراقب إلى جانب تشاد وإثيوبيا والصومال بقلق ما يحدث في السودان فالأمر لا يتعلق بمساعدة هذا البلد بل التأكد من عدم تسبب ما يجري فيه حاليا بمزيد من المعاناة الـ4 وباقي دول الإقليم وإن تطلب الأمر الانغلاق”.

ترجمة المرصد – خاص

