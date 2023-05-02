| الدبيبة: اللجنة العسكرية تعمل على بسط الأمن وتنفيذ مطالب حراك الزاوية

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2023/05/02 على الساعة 20:16

: قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن هدف اللجنة العسكرية المشكلة لمتابعة الأوضاع في مدينة الزاوية هو بسط الأمن داخل المدينة، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه، وضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة كافة الظواهر السلبية بالمدينة، وأن تكون اللجنة في اجتماع مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي، ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة، وعددًا من رؤساء الأركان النوعية، مع اللجنة العسكرية التي شكلتها رئاسة الأركان العامة لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية الزاوية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي “فيسبوك”.

وأكد المنفي خلال الاجتماع أن “أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ مطالب حراك أهالي الزاوية، سواء أكانت خدمية أم أمنية”، وأشار إلى أنه “أصدر تعليماته لرئاسة الأركان العامة، بالتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لنجاح المهام المناطة بها”.

وقدم رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، موقفًا عامًا حول الأوضاع بمدينة الزاوية، ونتائج اجتماعاته مع الأعيان بالمدينة ومنسقى الحراك وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة.

كما أوضح رئيس اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان العامة، آلية عمل اللجنة وتواصلها مع أهالي الزاوية، مؤكداً بأن خطة الحراك ومطالبه هو أساس عملها.

فجر أمس الخميس الماضي، شهدت مدينة الزاوية اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تم نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.