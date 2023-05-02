القبض على سوداني سكب البنزين على شخص وأشعل فيه النيران

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخص سوداني الجنسية سكب بنزين على شخص من نفس الجنسية وإضرم النار به في تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أعضاء مكتب البحت الجنائي تاجوراء تابعوا البلاغ الوارد من مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل؛ حيت قام شخص مجهول الهوية بسكب البنزين عليه واضرم النار به، ونقل على إثرها لمستشفى الحروق والتجميل وتم وضعه بغرفة العناية.

وبالاستماع لأقوال الشهود توصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني؛ حيث تم ضبطه ويدعى “ي.ش.ح” سوداني الجنسية؛ وبعرض صورته على المشتكي بالمستشفى تعرف عليه فوراً.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للمركز المختص لاستكمال إحالته للنيابة العامة.