ميزاب: وضع ليبيا من أبرز الملفات على طاولة أي مباحثات بين روما والجزائر

ليبيا- أكد الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب إن الوضع في ليبيا من أبرز الملفات الحاضرة على طاولة أية مباحثات جزائرية إيطالية لأهميته بالنسبة للبلدين.

ميزاب أوضح في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد أن روما والجزائر تأخذان في عين الاعتبار التطابق في الرؤى بشأن التعاطي مع الأزمة الليبية ومسار الحل.

وأضاف ميزاب أن الجانبين يتابعان انعكاسات وتداعيات الملف السوداني وتأثيره على منطقة الساحل والصحراء.

