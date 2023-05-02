خلال تظاهرة في بنغازي..عمال مصنع الأسمنت يطالبون بإيجاد حل لهم وإنهاء معاناتهم

العنوان – بنغازي

تظاهر عدد من العاملين والموظفين بمصنع الأسمنت بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء أمام فندق تيبستي، لمطالبة الجهات المختصة إيجاد حل لهم وإنهاء معاناتهم منذ سنوات.

وطالب العاملين والموظفين بالشركة، صندوق الإنماء والحكومات في ليبيا والقيادة العامة التدخل لحل هذه المشكلة.

وأكدوا أن شركة الأسمنت الليبية وقعت تحت استثمار خاطيء وظالم وجائر بل شركة الأسمنت الليبية واقعة تحت “مافيا” فساد، حسب قولهم.

وأشار العاملين والموظفين بالشركة إلى أنه بسبب ماقيل إنه استمثار أجنبي تم الاستغناء عن 1700 عامل من أصل 2700 ضمن الكادر الوظيفي للشركة.

وشددوا على صندوق الإنماء وهيئة تشجيع الاستثمار بضرورة سحب الترخيص من هذا المستثمر الأجنبي، مؤكدين أن الشركة أصبحت متعثرة شبه معدمة.

ولوح العاملين والموظفين بالشركة إلى أنه في حال لم يتم إيجاد حل لهم سيتم خلال وقفة احتجاجية قادمة إغلاق وإقفال كل مصانع الأسمنت.

يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت تزامنا مع احتفالات عيد العمال الذي وافق أمس الإثنين، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العمال في ليبيا في سلم أولويات حكومته.