| “الرئاسي” يكلف الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة وضبط الأمن بالزاوية

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2023/05/02 على الساعة 20:54

: كلف المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش”، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة.

جاء ذلك عقب اجتماع عُقِد مساء اليوم الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء، ورئيسي الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعددًا من رؤساء الأركان النوعية، وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية الزاوية، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي علي “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي وجَّه بتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.

وأشار البيان إلي أن رئيس الأركان قدم إحاطة عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ، كما جرى الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورًا.

كما شدد المجلس الرئاسي على دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.