كلّف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في الزاوية بدعمٍ كامل من حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ضم القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيسي الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك لمتابعة الأضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

وكلّف المجلس رئيس الأركان بتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.

بدوره، قدم رئيس الأركان إحاطة للقائد الأعلى عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ، كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورا.

وشدد المجلس الرئاسي على دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.

وشهدت الزاوية احتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية وإقفال الطرق الرئيسية وبعض مؤسسات المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة.

وجاءت حالة الغضب الشعبي على خلفية تداول فيديوهات تظهر تعذيب مواطنين بالمدينة.

يذكر أن المدينة شهدت مؤخرا اشتباكات مسلحة أدت لمقتل مدنيين اثنين، ونزوح عدد من العائلات من منازلهم، بحسب مصادر محلية من المدينة.

المصدر: المجلس الرئاسي+ حكومتنا+ قناة ليبيا الأحرار

The post الرئاسي يقود اجتماعا موسعا لمتابعة الأوضاع بمدينة الزواية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار