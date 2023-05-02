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“زلاف ليبيا”: إنتاج حقل إيراون يقترب من 100 ألف برميل يومياً

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، إن خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون تقترب من الـ100 ألف برميل، بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاقتها.

وأوضحت الشركة في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك، أن إنتاج حقل إيراون تجاوز 92 ألف برميل يوم أمس الاثنين.

وعبر رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة عن تقديرهم لكل من ساهم ويساهم في نجاح الخطة من شركات متعاقدة وإدارة العمليات والإدارات المساندة وكل مستخدمي شركتي زلاّف واكاكوس بحقلي إيراون والشرارة، للوصول بهذه الخطة إلى نسبة نجاح تجاوزت 94% رغم حداثة التجربة وصعوبة الظروف وبدون اية حوادث تذكر.

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الوطن الليبية

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