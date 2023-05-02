المنفي والدبيبة يتابعا الأوضاع في مدينة الزاوية

أخبارليبيا24

قدم رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، للقائد الأعلى للجيش محمد المنفي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة موقفا عاما حول الأوضاع بمدينة الزواية.

واستعرض الحداد خلال اجتماع بديوان المجلس الرئاسي نتائج اجتماعاته مع الأعيان بالمدينة ومنسقى الحراك وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان العامة لمتابعة الأضاع الأمنية ببلدية الزاوية، آلية عمل اللجنة وتواصلها مع أهالي الزاوية، مؤكدا بأن خطة الحراك ومطالبه هو أساس عملها.

وأكد الدبيبة أن هدف اللجنة هو بسط الأمن داخل مدينة الزاوية، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه.

وشدد وزير الدفاع رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة كافة الظواهر السلبية بالمدينة، وأن تكون اللجنة في اجتماع مستمر.

وأفاد المنفي أن أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ مطالب حراك أهالي الزواية، سواء أكانت خدمية أم أمنية، وأصدر تعليماته لرئاسة الأركان العامة، بالتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لنجاح المهام المناطة بها.