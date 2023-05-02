| مصادر: وفد أمني مصري في ليبيا لتحذير حفتر من دعم حميدتي

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2023/05/02 على الساعة 20:52

: أفاد دبلوماسي مصري، الاثنين، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، بتوجه وفد أمني مصري رفيع المستوى، قبل أيام، إلى ليبيا للقاء قائد “القيادة العامة”، خليفة حفتر وتحذيره من دعم قوات الدعم السريع السودانية، وذلك بسبب “العلاقات الوثيقة بين حفتر وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)”.

وأضاف الدبلوماسي أن “حفتر قد أبلغ الوفد الأمني المصري، الذي التقاه في مقره في الرجمة شرقي ليبيا، أنه غير مسؤول عن أي دعم تقدمه مجموعة فاغنر لحميدتي، وأنه ليست له أي ولاية على مجموعة المقاتلين التابعين للشركة في ليبيا”.

ويشهد السودان، منذ أكثر من أسبوعين، صراعا مسلحا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما تسبب في مقتل حوالي 500 شخص وجرح الآلاف إضافة إلى حركة نزوح كبيرة إلى البلدان المجاورة هربا من الحرب.