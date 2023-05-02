الصحة الليبية: تشكيل لجنة لدراسة وإعداد جدول المرتبات الموحد للعناصر الطبية

الوطن| رصد

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، القرار رقم 121 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لدراسة وإعداد مقترح بخصوص جدول المرتبات الموحد للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية التابعة لوزارة الصحة.

ونصت المادتان الأولى والثانية من القرار، بتشكيل لجنة من سبعة عشر طبيب مهامها النظر في الشكوى المقدمة من نقابة الأطباء بخصوص جدول المرتبات الموحد، وإعداد مقترح لإنصاف العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والعاملين بقطاع الصحة، يراعى فيه الدرجات الوظيفية وسنوات الخبرة والمزايا والعلاوات والحوافظ المفترض منحها لهذه الفئات.

وأكدت المادتان الثالثة والرابعة، ضرورة تقدم اللجنة المقترح في غضون أسبوع من تاريخ صدور وعلى اللجنة أن تتواصل مع النقابات الطبية والطبية المساعدة والإدارية في ربوع ليبيا لتحقيق المهام المناطة بها.

فيما نصت المادتان الخامسة والسادسة، على أنه يحق للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.