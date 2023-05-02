آثار بنغازي: أعمال الردم وصلت لأرضيات الفسيفساء بمدينة يوسبيريدس

أخبارليبيا24

أكدت مراقبة آثار بنغازي اليوم الثلاثاء أن أعمال الجرف والردم لأرضيات الفسيفساء في مدينة يوسبيريدس لازالت متواصلة.

وأضاف المراقبة عبر حسابها على “فيبسبوك” أن هذه الأعمال متواصلة بالرغم من كل المراسلات والمكاتبات لكل الجهات العامة والأمنية.

وأوضحت مراقبة آثار بنغازي أن أعمال الردم وصلت إلى الجزء المكتشف من أرضيات الفسيفساء.

وتابعت :”كمراقبة آثار بنغازي نحمل المسؤولية في طمس هذا المعلم إلى كل الجهات المسؤولة داخل المدينة لأنها للأسف لم تعطي للموضوع أهمية”.

وأفادت مراقبة آثار بنغازي، أنه بدلا من أن يتم الاهتمام بها كمنطقة أثرية ومعلم سياحي ثقافي يتم ردمها وإخفاء الجزء المستكشف منها.

وفي 12 أبريل المنصرم، أكدت مراقبة آثار بنغازي أن موقع مدينة هيوسبيريدس (المدينة السفلية) يتعرض لأعمال جرف.

وأشارت مراقبة آثار بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن لموقع مدينة هيوسبيريدس أهمية كقيمة تاريخية وأثرية.

ووجهت مراقبة آثار بنغازي، مناشدة للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالتدخل لإيقاف ما وصفته بـ “العبث والاعتداء الصريح” على مدينة “يوسبريدس” الأثرية في بنغازي.

وبحسب بيان نشرته المراقبة، قال مراقب آثار بنغازي، ناصر الحراري: “نناشد سيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل لإيقاف هذه الأعمال”.

وأشار الحراري، إلى الأهمية التاريخية والأثرية للمدينة التي شيدت في أواخر القرن السابع قبل الميلاد والتي تقع عند الطرف الشمالي لسبخة “الزريريعية” ببنغازي.