المجلس الرئاسي الليبي يكلف “الحداد” بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني بالزاوية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، اجتماعا موسعاً لمتابعة الأوضاع بمدينة الزاوية.

وضم الاجتماع رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع، عبد الحميد دبيبة، ورئيسي الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة.

وقدم رئيس الأركان إحاطة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم والذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفوراً.

وكلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني فيها بدعمٍ كامل من رئيس الحكومة، وتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.

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كما شدد المجلس الرئاسي على دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.