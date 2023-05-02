الدبيبة يسترسل في اجتماعات تنفيذ المشاريع التنموية المتعاقد عليها رغم أهميتها لليبيين

الوطن| متابعات

ناقش رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة، وتنفيذ محطة الصرف الصحي الهضبة، التي كانت الحكومة قد عقدت الكثير من الاجتماعات لتنفيذها.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بديوان الحكومة مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، بحضور وزير الدولة لشؤون الحكومة عادل جمعة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، أفاد تاكيتة بأن الجهاز استكمل التصاميم الفنية وتحديد المواقع المستهدفة في البلديات، والحصول على موافقة الجهات الرقابية على تنفيذ المشروع.

كما أفاد عجاج بأن الجهاز استكمل الإجراءات التعاقدية لتنفيذ مشروع خط فائض وادي المجينين، وأن العمل جارٍ لفتح الاعتماد المستندي للشركة المنفذة، وذلك بعد استكمال التصاميم الفنية وخطة المشروع، مؤكداً أهمية هذا المشروع لسكان بلدية طرابلس الكبرى، وضرورة عدم تأخر الحكومة في إنجازه.