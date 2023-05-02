| مصادر: فاغنر تدعم حميدتي بالذخيرة والوقود انطلاقا من جنوب ليبيا

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2023/05/02 على الساعة 21:21

: أفادت صحيفة العربي الجديد، اليوم الثلاثاء، بـ”تزايد نشاط حركة برية واسعة تقوم بها مجموعات فاغنر الروسية لنقل دعم لوجستي، في شكل وقود وذخيرة، إلى قوات حميدتي انطلاقا من مناطق في الجنوب الليبي باتجاه الحدود مع السودان، عبر طريقين أساسيين”، وذلك نقلا عن مصادر عسكرية وأمنية من الكفرة.

وأفادت المصادر أن “الطريق الأول يبدأ من مركز الدعم الأساسي في الجفرة، وسط جنوب البلاد، وتحديدا من معسكرات منطقة سوكنة وهون، مرورا بعديد الواحات والقرى في الفضاء الصحراوي وصولا إلى منطقة المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد، ويتم من خلاله نقل المعدات العسكرية الأساسية كالذخيرة” وأن “الثاني ينطلق من الحقول النفطية في زلة، وسط جنوب البلاد، الغني بالنفط، باتجاه المثلث الحدودي مع السودان وتشاد، وينقل من خلاله كميات كبيرة من الوقود”.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الكفرة أن “فاغنر هم من يتولون عمليات نقل الدعم باستخدام شاحنات نقل متوسطة الحجم تضمن لهم سرعة الوصول والتحرك عبر المسارب الصحراوية الوعرة بين سلاسل الجبال، وأن “كتيبة سبل السلام التابعة لحفتر والمسيطرة على الكفرة، قللت من أعداد مسلحيها وحركة دورياتها في مناطق جنوب الكفرة، وقبلها قامت كتيبة 128، التي كانت تؤمن مطار الكفرة، بسحب أفرادها من المنطقة أيضا”، حسب تصريحه.