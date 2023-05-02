حمودة: حكومة الدبيبة تكثف الجهود لضمان اتصالات الليبيين بجودة وأمان

أكد محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية (2023 – 2027 ).

وقال “حمودة”، في بيان له، أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل بكل طموح على رؤية واضحة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا ؛ لمعالجة التفكك في المشروعات والخطط التشغيلية المكررة.

وأضاف، أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تكاثف جهود الشركاء في القطاع العام والخاص لتعزيز التحول الرقمي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية؛ لخدمة كل الليبيين وضمان اتصالاتهم بجودة وأمان.