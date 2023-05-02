الأهلي طرابلس بطلا لكأس ليبيا للمرة السابعة في تاريخه

نجح أهلي طرابلس في رفع لقب كأس ليبيا للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه مساء الثلاثاء، على فريق الأخضر، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي نجح أبناء التونسي طارق جراية في بسط سيطرتهم على الشوط الثاني بعد طرد لاعب فريق الأخضر صهيب بن سليمان الدقيقة 66 من قبل حكم المباراة، لتستقر النتيجة على ثلاثية نظيفة بعد ذلك، حيث نجح أحمد التربي في افتتاح النتيجة للاهلي في الدقيقة 77، قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم أنيس سلتو الحصيلة إلى 3 أهداف في الدقيقة 85.