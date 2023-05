العرفي: واشنطن تسعى لضخ إستثمارات ضخمة في قطاع النفط الليبي لتنافس روسيا وإيطاليا

ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي على الاستثمارات الضخمة التي سعت الولايات المتحدة إلى ضخها في قطاع النفط الليبي، قائلاً:”هذه الاستثمارات تعكس تنافساً على القوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا”.

العرفي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” رأى أن هذا التنافس مرحب به بما أنه سيفتح الباب لكل الشركات العملاقة القادرة على التصنيع والإنتاج للاستثمار في النفط الليبي.

وعما إذا كانت هذه الصفقات ستقود إلى الحد من النفوذ الروسي في ليبيا، قال العرفي “الروس موجودون، ودفعوا باستثمارات هم الآخرون، وهذا ليس في ليبيا وحسب، بل روسيا اليوم حاضرة بقوة في السودان المجاور لاستخراج الذهب، وفي أفريقيا الوسطى وغيرهما، في اعتقادي أن كل القارة الأفريقية مطمع للشركات الكبرى لتحقيق فوائد وخلق فرص عمل وأرباح، وهذه اقتصادات عالمية من حقها أن تتنافس”.

ورأى العرفي أن هذه الصفقات تدخل في إطار تنافس على القوة الاقتصادية، ولن تغير في المشهد السياسي، سواء بفرض شخصيات بعينها أو غير ذلك، هم مع من يتماشى مع مصالحهم ولا أحد في ليبيا أو الدول العربية أو غيرها قد يقول إنه ضد مصالح الشركات الأميركية.

