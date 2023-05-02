ليبيا.. “الحداد” يبحث تطوير العلاقات مع الجيش الأمريكي

التقى رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحداد، اليوم الثلاثاء، وفداً من وزارة الدفاع الأميركية بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان إن وفد وزارة الدفاع الأميركية مثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللقاء تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأميركي وإمكانية تطويرها، مشيراً إلى أن الحداد، أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري السفير يونغ، في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر: إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ‎ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.

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